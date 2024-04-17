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18:35, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о жизни в деревне

Кадр: группа Labelsmart.Подкасты во «ВКонтакте»

Популярный российский комик и актер Дмитрий Журавлев рассказал об особенностях жизни в деревне. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Надкаст», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Ведущие шоу обсуждали, как они проводят свое утро. В частности, стендап-комикесса Зоя Яровицына заявила, что утром ей нужно время, чтобы настроиться на предстоящий день. Журавлев заявил, что во время жизни в деревне он не мог посвятить утро себе. «Как только выросла трава, я вставал ее косить. Ну какуой *** (к черту) привыкнуть к этому дню? Я шел, брал косье, стоял отбивал косу, шел на бугор и косил траву», — высказался он.

Журавлев отметил, что скошенную траву сушили и отдавали на корм домашнему скоту. Но перед этим, уточнил он, сено проходило несколько стадий обработки. «Вот этот ритуал деревенский с сеном — это *** (кошмар). Там все завязано на этом *** сене», — пожаловался он.

Комик заключил, что деревенская жизнь предполагала большое количество дел и обязанностей.

Ранее Журавлев назвал одну особенность жизни в США неискренней. Он заявил, что ему не нравится привычка американцев всем улыбаться.

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      Мария Большакова
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