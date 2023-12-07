Популярный российский комик назвал одну особенность жизни в США неискренней

Российский комик и актер, капитан команды КВН «Приказ 390» Дмитрий Журавлев заявил, что считает улыбки американцев друг другу неискренними. Об этой особенности жизни в США он высказался в выпуске шоу «Цитаты», доступном во «ВКонтакте».

Между Журавлевым и ведущим шоу, юмористом Антоном Шастуном возник спор о том, нужно ли улыбаться незнакомым людям в общественных местах. Шастун высказался в пользу этой привычки, заявив, что так можно поднять настроение себе и окружающим. Он также подчеркнул, что в России незнакомцы редко улыбаются друг другу, отметив, что в США это случается чаще.

Журавлев же не согласился с этим. «Да что стоит эта улыбка как в Америке? Ничего. Лучше пускай мне два раза искренне улыбнутся, чем 50 как на видео», — заключил комик.

Ранее Журавлев рассказал о необычном случае в такси. Он признался, что потерял в салоне автомобиля, в котором ехал на тематическую вечеринку, накладку из фольги на зуб.