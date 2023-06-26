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13:02, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Российский комик рассказал о необычном случае в такси

Дмитрий Журавлев рассказал, как потерял в такси самодельный накладной зуб из фольги

Кадр: «Женя, давай!» / YouTube

Российский комик и актер, капитан команды КВН «Приказ 390» Дмитрий Журавлев поделился историей о том, как потерял в такси самодельную накладку на зуб, изготовленную из фольги. Подробности происшествия он описал в выпуске шоу «Гуд Морнинг», выходящем на YouTube-канале юмористки Евгении Гришечкиной «Женя, давай!»

Необычный случай произошел с Журавлевым перед мероприятием, посвященным выходу фильма. Тематикой встречи стала эстетика 90-х годов прошлого века. По словам комика, он тщательно готовился к событию и для образа сделал накладной зуб из фольги. «Я собой довольный (…) Мы едем с таксистом, я чихаю, и зуб вылетает в салон. Я говорю: "Простите"», — рассказал комик.

Командв КВН «Приказ 390», капитаном которой был Журавлев, в 2016 и 2017 годах входила в Высшую лигу, а также выступила на фестивале «Голосящий КиВиН». После работы в телеигре комик участвовал в таких проектах, как «Открытый микрофон» и «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ.

Ранее бывший участник КВН Вячеслав Макаров рассказал, что телеигру можно считать сильной школой для российского развлекательного телевидения. Он назвал этот процесс «стрессовым развитием».

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    Мария Большакова
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