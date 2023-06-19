Звезда КВН рассказал о «стрессовом развитии» в телеигре

Звезда КВН Вячеслав Макаров заявил, что телеигра дает участникам «стрессовое развитие»

Бывший участник КВН, музыкант и ведущий Вячеслав Макаров назвал телеигру мощной школой, на которой держится российское развлекательное телевидение. О достоинствах «Клуба веселых и находчивых» он порассуждал в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Макаров рассказал, что недавно провел игру Первой лиги КВН в Перми. По словам телеведущего, после этого он осознал, насколько ему повезло в свое время участвовать в «Клубе веселых и находчивых».

«КВН всегда дает тебе в хорошем смысле этого слова стрессовое развитие, ты не можешь предугадать ни одну игру, как она пройдет, что будет, примет зал — не примет. (...) В общем, КВН — это мощная школа, которая дает невероятное развитие в любой ситуации», — заявил звезда телеигры.

Макаров также прокомментировал пренебрежительное отношение некоторых людей к КВН. Телеведущий заявил, что именно на КВН уже много лет держится все российское развлекательное телевидение.

Ранее российский комик и бывший участник КВН Филипп Воронин рассказал о ненависти некоторых игроков к телеигре. По его словам, часть участников КВН крайне отрицательно относится к необходимости делать взносы.