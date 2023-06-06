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10:19, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о ненависти части игроков КВН к телеигре

Комик Воронин: многие участники КВН ненавидят телеигру из-за необходимости делать взносы

Кадр: ГАС / YouTube

Известный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин заявил, что некоторые кавээнщики крайне негативно относятся к тому, что в телеигре им зачастую приходится делать взносы. Об этом, а также об отсутствии заработка в «Клубе веселых и находчивых» он рассказал в интервью YouTube-каналу «ГАС».

Воронин отметил, что всегда спокойно относился к необходимости делать взносы в КВН. «Очень много кавээнщиков ненавидит КВН за это, у меня такого нет», — поделился он.

Комик также высказался о доходе в телеигре словами «ты в КВН ничего не зарабатываешь». Вместе с тем он подчеркнул, что проект дает юмористам большие возможности.

«По мне, предоставляется классная площадка, предоставляется классное время, предоставляется классный опыт в жизни. Миллион людей из КВН, даже не со сцены, а какие-то люди, которых не видят зрители — звукооператоры, реквизиторы, администраторы — они, приобретя опыт в КВН, потом запускали очень много крутых проектов, получали классную работу», — рассудил Воронин. Юморист также подчеркнул, что, выступая на гастролях КВН, он побывал в большинстве городов России и в других странах.

Филипп Воронин играл в команде КВН «Детективное агентство "Лунный свет"». Коллектив состоял из двух участников: Воронина и Тимура Бабъяка. Команда дважды становилась финалистом Высшей лиги КВН.

Ранее Воронин опроверг распространенный стереотип о руководителе КВН Александре Маслякове. Он выразил уверенность в том, что главе телеигры не нравятся хвалебные шутки о себе.

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    Маргарита Щигарева
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