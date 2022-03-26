Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Бывший участник КВН опроверг стереотип о Маслякове

Комик Воронин опроверг стереотип, что Александру Маслякову нравятся хвалебные шутки о себе

Фото: Михаил Патлис / РИА Новости

Известный комик, бывший участник команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"» Филипп Воронин опроверг распространенный миф о руководителе телеигры Александре Маслякове. Стереотип он развеял в интервью YouTube-каналу «Шляпа».

«[Существует] миф, например, что ему (Александру Маслякову — прим. «Ленты.ру») нравятся шутки про себя хвалебные. Я уверен, ему они не нравятся. На сто процентов уверен, что не нравятся», — сказал Воронин. По мнению юмориста, глава КВН попросту дает коллективам выбор, шутить или нет о нем.

Собеседник блогеров также добавил, что Масляков терпимо относился к ошибкам его команды вопреки тому, о чем его предупреждали в КВН. Помимо того, Воронин опроверг миф о том, что для успеха коллективам телеигры нужно понравиться жене Маслякова, режиссеру КВН Светлане Масляковой. Юморист назвал такое предположение неправдой.

Вместе с тем комик счел, что стереотип о поощрении в КВН команд-долгожителей правдив. «Мне кажется, есть такое, что за преданность КВН есть какие-то плюшки. То есть если команда играет 800 тысяч лет, скорее всего, это заметят и как-то поощрят их в КВН», — рассудил Воронин.

Ранее телеведущий и бывший участник КВН Азамат Мусагалиев высказался о том, был ли у него конфликт с Масляковым. Он заявил, что не ссорился с главой программы. Мусагалиев также подчеркнул, что относится к «Клубу веселых и находчивых» и его руководителю с уважением и благодарностью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Комментарии отключены
Последние новости
Байден назвал Путина «мясником»
Бывший участник КВН опроверг стереотип о Маслякове
Стало известно о задымлении в СИЗО в Москве
Разведывательный самолет Швеции пролетел вдоль границы Украины и Белоруссии
Песков ответил назвавшему Путина «мясником» Байдену
Названа стоимость самых дорогих автомобилей на продажу в Москве
Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче
Москвичи рассказали о способе смотреть кино без кинотеатров
Резцова осудила критиков лыжника Большунова
Украинский МИД раскрыл темы встречи с Байденом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.