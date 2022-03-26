Бывший участник КВН опроверг стереотип о Маслякове

Комик Воронин опроверг стереотип, что Александру Маслякову нравятся хвалебные шутки о себе

Известный комик, бывший участник команды КВН «Детективное агентство "Лунный свет"» Филипп Воронин опроверг распространенный миф о руководителе телеигры Александре Маслякове. Стереотип он развеял в интервью YouTube-каналу «Шляпа».

«[Существует] миф, например, что ему (Александру Маслякову — прим. «Ленты.ру») нравятся шутки про себя хвалебные. Я уверен, ему они не нравятся. На сто процентов уверен, что не нравятся», — сказал Воронин. По мнению юмориста, глава КВН попросту дает коллективам выбор, шутить или нет о нем.

Собеседник блогеров также добавил, что Масляков терпимо относился к ошибкам его команды вопреки тому, о чем его предупреждали в КВН. Помимо того, Воронин опроверг миф о том, что для успеха коллективам телеигры нужно понравиться жене Маслякова, режиссеру КВН Светлане Масляковой. Юморист назвал такое предположение неправдой.

Вместе с тем комик счел, что стереотип о поощрении в КВН команд-долгожителей правдив. «Мне кажется, есть такое, что за преданность КВН есть какие-то плюшки. То есть если команда играет 800 тысяч лет, скорее всего, это заметят и как-то поощрят их в КВН», — рассудил Воронин.

Ранее телеведущий и бывший участник КВН Азамат Мусагалиев высказался о том, был ли у него конфликт с Масляковым. Он заявил, что не ссорился с главой программы. Мусагалиев также подчеркнул, что относится к «Клубу веселых и находчивых» и его руководителю с уважением и благодарностью.