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Популярный комик ответил на вопрос о ссоре с Масляковым

Комик Азамат Мусагалиев заявил, что не ссорился с ведущим КВН Александром Масляковым

Кадр: «Первый канал»

Известный телеведущий, комик и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев высказался о том, был ли у него конфликт с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым. В Telegram-канале «Круги на полях» он заявил, что не ссорился с Масляковым.

«Конечно же, я ни с кем не ссорился», — сказал Мусагалиев, отвечая на вопрос поклонника о том, жалеет ли он о конфликте с Масляковым. Комик добавил, что у главы КВН также не было конфликта с ним. По мнению кавээнщика, Маслякову «не до него».

Мусагалиев отметил, что относится к «Клубу веселых и находчивых» и его руководителю с уважением и благодарностью. Он также пожелал Маслякову, который недавно заразился коронавирусом, выздоровления.

Ранее в феврале сообщалось, что на ближайших играх 1/8 финала КВН заболевшего Маслякова заменят другие ведущие. Вместо руководителя КВН игры проведут шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.

Масляков рассказал о своей болезни 2 февраля. Он заявил, что повторно заболел COVID-19, в связи с чем намерен соблюдать самоизоляцию. Глава КВН добавил, что вместо него ведущими ближайших выпусков будут «люди, не чужие игре».

Маргарита Щигарева
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