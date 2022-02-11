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Названы все заменяющие Маслякова ведущие КВН

Нагиев, Ургант, Хрусталев и Бурковский заменят заболевшего Маслякова на 1/8 финала КВН
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский проведут пять игр 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Они заменят заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Имена всех временных ведущих телеигры назвал ТАСС Александр Масляков-младший.

Сын Маслякова отметил, что неизменный ведущий КВН пока продолжает бороться с коронавирусом. «Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН», — пояснил телеведущий. Фамилию пятого ведущего Масляков-младший не уточнил.

Первым вести телеигру, по его словам, будет Нагиев. После него роль ведущего перейдет Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Масляков-младший также добавил, что сам Александр Васильевич и Первый канал ведущих 1/8 финала одобрили.

Ранее было известно лишь об одном заменяющем Маслякова ведущем — Нагиеве. Первым его кандидатуру раскрыл 7 февраля комик и актер Денис Косяков. Позднее информацию подтвердили представители КВН, а также сам шоумен. Актер также сообщил, что будет не единственной заменой.

Александр Масляков пропустит предстоящие игры КВН из-за болезни. 2 февраля в видеообращении он сообщил, что повторно заразился коронавирусом, поэтому вынужден соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков «люди, не чужие игре», или известные кавээнщики.

Дарья Кучерявых
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