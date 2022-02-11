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Нагиев раскрыл подробности о замене Маслякова в КВН

Несколько ведущих заменят Александра Маслякова в КВН на время его болезни

Кадр: Первый канал

Шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о том, кто заменит ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова. Актер подтвердил, что выступит в роли ведущего в одном из выпусков телеигры, однако будет не единственной такой заменой, сообщает РИА Новости.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — раскрыл подробности своего участия в КВН Нагиев.

О том, что шоумен станет временным ведущим КВН стало известно ранее в пятницу, 11 февраля. Сообщалось, что он будет ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Несколько дней назад комик и актер Денис Косяков предположил, что Нагиев может стать новым ведущим. 7 февраля он заявил, что артист будет вести как минимум игры 1/8 финала КВН.

Бессменный ведущий телеигры Александр Масляков пропустит предстоящие игры КВН из-за болезни. 2 февраля в видеообращении он сообщил, что повторно заразился COVID-19, поэтому вынужден соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков «люди, не чужие игре», или известные кавээнщики.

Дарья Кучерявых
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