Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный актер назвал возможного нового ведущего КВН

Актер Денис Косяков заявил, что Дмитрий Нагиев может временно стать новым ведущим КВН

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Популярный актер и комик Денис Косяков назвал имя нового ведущего «Клуба веселых и находчивых», который временно заменит заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что лицом программы станет шоумен Дмитрий Нагиев.

«Новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал Косяков. По его словам, шоумен будет вести как минимум игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых».

Актер не уточнил источник своей информации. Нагиев и представители КВН публично не прокомментировали его заявление.

Ранее Косяков высказался о том, кто может заменить Маслякова в КВН. В список гипотетических ведущих телеигры, помимо Нагиева, попали бывшие кавээнщики Михаил Галустян, Сангаджи Тарбаев, Дмитрий Хрусталев и Гарик Мартиросян.

Масляков рассказал зрителям о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН заявил, что повторно заразился COVID-19. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
Женщина случайно родила детей от родного брата
Притворявшийся сыном богача мужчина удалил соцсети из-за разоблачения Netflix
Здоровье находящегося в СИЗО ректора Шанинки снова ухудшилось
Лукашенко пригрозил лишить Украину электричества
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Дочь Заворотнюк отреагировала на упреки возмущенных поклонников
Россияне назвали самую прибыльную профессию
Украине предсказали ускоренное вступление в НАТО из-за действий России
Анна Семенович сделала липосакцию и показала себя после процедуры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.