Популярный актер назвал возможного нового ведущего КВН

Популярный актер и комик Денис Косяков назвал имя нового ведущего «Клуба веселых и находчивых», который временно заменит заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова. В видео на своем YouTube-канале он заявил, что лицом программы станет шоумен Дмитрий Нагиев.

«Новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сказал Косяков. По его словам, шоумен будет вести как минимум игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых».

Актер не уточнил источник своей информации. Нагиев и представители КВН публично не прокомментировали его заявление.

Ранее Косяков высказался о том, кто может заменить Маслякова в КВН. В список гипотетических ведущих телеигры, помимо Нагиева, попали бывшие кавээнщики Михаил Галустян, Сангаджи Тарбаев, Дмитрий Хрусталев и Гарик Мартиросян.

Масляков рассказал зрителям о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН заявил, что повторно заразился COVID-19. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.