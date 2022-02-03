Популярный комик высказался о возможных новых ведущих КВН

Популярный комик и телеведущий Денис Косяков высказал предположения о том, кто мог бы стать ведущим КВН после нынешнего руководителя телеигры Александра Маслякова. В видео, опубликованном на его YouTube-канале, юморист заявил, что претендентом на эту должность мог бы стать шоумен и бывший участник КВН Михаил Галустян. В список гипотетических ведущих на замену Маслякову также попали бывшие игроки Сангаджи Тарбаев, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин и Гарик Мартиросян.

Косяков прокомментировал новость о том, что заболевший коронавирусом Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН, в связи с чем программу будут вести «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики. Комик предположил, что кто-то из временных ведущих мог бы получить возможность стать постоянным лицом программы.

Косяков высказался о Галустяне как о возможном ведущем КВН. «Он постоянно сидит в жюри КВН, ну и, разумеется, это самый известный, самый знаковый кавээнщик в истории. Поэтому Михаил Галустян как претендент на ведение [КВН] видится мне одним из первых», — считает юморист. Косяков также отметил опыт в работе телеведущим и популярность как участника КВН Дмитрия Хрусталева.

Еще одним «идеальным ведущим» для программы такого рода Косяков также счел участника команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслава Макарова. Помимо того, он включил в список члена жюри Высшей лиги КВН Дмитрия Нагиева.

«Я исключительно говорю свои домыслы, никаких инсайдов у меня нет, просто предполагаю», — подчеркнул юморист. Косяков также отметил, что по-настоящему знаковых кавээнщиков, которые могли бы заменить нынешнего ведущего телеигры, не так много.

О том, что Александр Масляков заболел коронавирусом, стало известно 2 февраля. Ведущий в видеообращении к зрителям рассказал, что заболел COVID-19 во второй раз. Он уточнил, что в связи с коронавирусом будет соблюдать самоизоляцию.