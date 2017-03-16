«Монако» выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

«Монако» обыграл английский «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в среду, 15 марта, в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе французской команды отличились Килиан Мбаппе (восьмая минута), Фабиньо (29-я) и Тьемуа Бакайоко (77-я). Гости ответили голом Лероя Сане (71-я)

Первая встреча этих команд завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 5:3. Таким образом, «Монако» прошел в следующий раунд турнира за счет мячей, забитых в гостевом поединке.

В параллельном матче испанский «Атлетико» сыграл вничью с немецким «Байером». Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 0:0. В первой встрече испанцы обыграли своего соперника — 4:2.

«Монако» и «Атлетико» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов. Ранее в эту стадию турнира пробились «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», английский «Лестер Сити» и итальянский «Ювентус».