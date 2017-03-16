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Вратарь «Атлетико» совершил двойной сэйв в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак дважды отбил мяч в течение одной атаки в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером». Видеозапись момента появилась в Twitter-аккаунте Transfer Related.

На 68-й минуте встречи, прошедшей в Мадриде, Облак сначала отразил удар нападающего Юлиана Брандта, а затем не дал забить форварду Кевину Фолланду. Последний нанес еще один удар по воротам «Атлетико», однако его принял на себя защитник. Встреча завершилась со счетом 0:0, что позволило испанскому клубу пройти в 1/4 финала турнира. В первом матче они оказались сильнее «Байера» — 4:2.

Также в следующий раунд Лиги чемпионов пробились «Монако» испанские «Барселона» и «Реал», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Бавария», английский «Лестер Сити» и итальянский «Ювентус»

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