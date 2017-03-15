Хакеры взломали аккаунт «Боруссии» и обвинили Германию и Нидерланды в нацизме

Хакеры взломали аккаунт дортмундской «Боруссии» в Twitter и опубликовали запись с фотографией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и хештегами #Nazialmanya и #Nazihollanda («нацистская Германия» и «нацистская Голландия»). Об этом сообщает Bild.

Публикация была удалена через несколько минут, а пресс-служба клуба принесла свои извинения за произошедшее.

Ранее турецкие хакеры взломали тысячи Twitter-аккаунтов и разместили твиты с аналогичными хештегами и нацистской свастикой. Как сообщила The Verge, атаки начались утром в среду, 15 марта. По версии издания, поводом послужило обострение отношений между Турцией, Нидерландами и Германией.

Турецкие чиновники планировали провести серию митингов в странах ЕС, где проживают граждане Турции. Они хотели заручиться их поддержкой в преддверии референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о внесении в Конституцию страны поправок, существенно расширяющих полномочия президента. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили чиновникам проводить подобные мероприятия, и в ответ на это Эрдоган назвал Нидерланды пережитком фашизма и сравнил запрет на акции в Германии с действиями нацистов.