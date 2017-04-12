Пострадавший при взрыве футболист «Боруссии» рассказал об улучшении самочувствия

Пострадавший при взрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии» защитник Марк Бартра рассказал об улучшении самочувствия. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«Привет всем! Как видите, мне гораздо лучше. Спасибо всем за поддержку! Все мои мысли с партнерами по команде, болельщиками и "Боруссией" в матче против "Монако"», — написал Бартра.

26-летний спортсмен получил перелом руки и порезы при взрыве, произошедшем возле автобуса «Боруссии», перевозившего игроков и тренеров на стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, где 11 апреля должна была состояться первая четвертьфинальная встреча с «Монако». Полиция признала инцидент целенаправленной атакой на команду. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матч на 12 апреля.

Бартра перешел в «Боруссию» летом 2016 года. До этого он на протяжении шести лет защищал цвета «Барселоны». Защитник играет за сборную Испании.