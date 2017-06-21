От Криштиану до Роналду

Во втором туре группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборной России предстоит встретиться с одним из главных фаворитов турнира — командой Португалии. Накануне матча «Лента.ру» вспоминает самые яркие моменты предыдущих встреч России с Португалией.

Руки прочь

Впервые команды встретились 13 лет назад на домашнем для Португалии турнире — чемпионате Европы 2004 года, во втором туре группового турнира. Обе сборные в стартовых матчах потерпели поражения: хозяева континентального первенства проиграли Греции (1:2), а россияне уступили испанцам (0:1). Поэтому для продолжения борьбы на турнире и россиянам, и португальцам была нужна только победа.

Начало для россиян получилось обескураживающим: уже на седьмой минуте ударом из пределов штрафной счет открыл будущий хавбек московского «Динамо» Манише. Россияне пытались переломить ход игры, но в концовке первого тайма случилось страшное: красную карточку получил голкипер российской команды Сергей Овчиников. Дмитрий Лоськов, славящийся умением создавать пасом из любой точки поля голевой момент для партнера, отдал неудачную передачу назад, выведя один на один с собственным вратарем португальского форварда Педро Паулету. Тот попытался обыграть вышедшего за пределы штрафной Овчинникова, однако голкипер остановил мяч не то рукой, не то грудью. Будь у главного арбитра возможность посмотреть повтор, судьба голкипера и всей сборной России могла бы сложиться по-другому, однако судья показал Овчинникову красную карточку.

Видео: Андрей Ермолаев / ВКонтакте

С Криштиану по жизни

Успешно играть против звездного и сверхмотивированного соперника в меньшинстве — трудновыполнимая задача, однако практически до самой концовки матча россиянам удавалось отбиваться и сохранять интригу в матче. Однако на 89-й минуте португальцы убежали в контратаку, мяч на углу штрафной площади принял еще совсем юный Криштиану Роналду. Будущий многократный обладатель «Золотых мячей» вырезал «шведой» точнейшую передачу на Руя Кошту, который опередил заменившего Овчинникова Вячеслава Малафеева и окончательно похоронил надежды россиян на продолжение борьбы в турнире.

Видео: Стас Трушников / YouTube

Кошмар Малафеева

Следующий раз сборная России играла против Португалии всего через несколько месяцев в Лиссабоне. Жребий определил команды в одну отборочную группу в квалификации к ЧМ-2006. Первая встреча соперников вошла в историю как самое крупное поражение не только российской, но и советской команды. Роналду и компания всласть поглумились над дружиной Георгия Ярцева, семь раз огорчив Вячеслава Малафеева. Справедливости ради, голкипера можно обвинить лишь в седьмом пропущенном мяче.

Видео: Антон Губанов / Вконтакте

Привет, Андрей. Пока, Георгий

Россияне в той кошмарной встрече смогли отличиться лишь один раз. Хороший удар из-за пределов штрафной получился у Андрея Аршавина. После шестого пропущенного гола главный тренер сборной России Георгий Ярцев покинул тренерскую скамейку и ушел в подтрибунное помещение. Команду специалист продолжил тренировать до начала апреля 2005-го, в отставку он подал после гостевой ничьей с Эстонией (1:1), которая серьезно осложнила задачу по выходу сборной на ЧМ-2006.

Коллектив принял Юрий Семин, сумевший достойно сыграть дома с Португалией (0:0) и вернуть Россию в борьбу за путевки на мундиаль. Однако в заключительной игре отборочного цикла Россия не смогла обыграть Словакию (0:0) и завершила квалификацию на третьем месте в группе.

Видео: Антон Губанов / Вконтакте

Бил, бью

В очередной раз сборная Португалии досталась России в соперники в отборе к ЧМ-2014. В октябре 2012-го Роналду и компания приехали в Москву, чтобы в «Лужниках» помериться силами с коллективом Фабио Капелло. Уже на шестой минуте Роман Широков шикарным пасом в одно касание отправил на рандеву с голкипером Александра Кержакова. Лучший бомбардир в истории российского футбола не сплоховал и вывел свою команду вперед. Гол оказался единственным в матче, в оставшееся время россияне грамотно защищались и удержали преимущество.

В ответной игре сильнее были португальцы (1:0), однако сборной России удалось с первого места выйти на чемпионат мира, где команда Капелло выступила бесславно, не сумев преодолеть групповой этап.

Видео: maincoreofc / YouTube

Рука Федора

Последний раз команды встречались в единственном между этими соперниками товарищеском матче, в ноябре 2015 года в Краснодаре. В той игре не принимал участие Криштиану Роналду, а сборная России имела большое преимущество. За 15 минут до конца матча Федор Смолов рукой замкнул подачу с углового, после чего побежал праздновать гол. Судейская бригада верно разобралась в ситуации и отменила взятие ворот, а главный арбитр наградил российского форварда желтой карточкой. Через десять минут Смолов поучаствовал в атаке, которая завершилась точным ударом Романа Широкова, на этот раз по всем правилам. Россияне одержали победу с минимальным счетом.

В среду, 21 июня, Смолов наверняка выйдет на матч с Португалией в основном составе сборной России. С учетом введения системы видеоповторов, отличиться рукой точно не получится. Российские болельщики ждут от Федора голов по правилам, а от команды — красивой игры и положительного результата.