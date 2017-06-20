Смолов совершил больше всех удачных обводок в первом туре Кубка конфедераций

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов стал лучшим дриблером по итогам первого тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на исследование компании InStat.

В игре против Новой Зеландии форвард «Краснодара» девять раз удачно обыграл соперников. Кроме того, в этой встрече Смолов стал автором второго забитого мяча. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России.

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Партнер Смолова — полузащитник Александр Самедов — сделал наибольшее количество навесных передач в первом туре. На его счету шесть подач, три из которых оказались точными. Еще один россиянин — защитник Виктор Васин — выиграл 85 процентов всех единоборств, это также лучший показатель в стартовых встречах.

После первого тура Россия с тремя очками возглавляет группу А. Во второй игре команда Станислава Черчесова встретится с Португалией, которая имеет в активе один балл и делит второе место с командой Мексики. Игра пройдет в среду, 21 июня в Москве. Начало в 18:00.