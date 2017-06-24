Спорт
 
Последние новости
Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
Катар призвал пересмотреть «нереалистичные» требования арабских стран
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Британский теннисист Эванс признался в употреблении кокаина
Росгвардейцы спасли в Москве женщину и ребенка от преступника с ножом
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно
Популярные новости
Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Росгвардейцы спасли в Москве женщину и ребенка от преступника с ножом
Катар призвал пересмотреть «нереалистичные» требования арабских стран
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Чиновницу в Адыгее уволили из-за скандала с липовой медалью дочери
Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на полях саммита G20

По Сеньке ли сомбреро

Гол Карпина и другие памятные моменты противостояния с Мексикой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marius Becker / DPA / Globallookpress.com

Матчи между сборными Мексики и России по футболу — событие нечастое. В последний раз команды играли в 1994-м, а в официальном матче — в 1972-м, на Олимпийских играх в Мюнхене. В преддверии решающего поединка для команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций «Лента.ру» вспомнила самые памятные моменты очных матчей отечественной и мексиканской команд.

Впервые сборные встретились в 1967 году. Товарищеский матч прошел в Ленинграде, на стадионе имени Кирова и завершился победой советской команды со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: отличились Игорь Численко (на 70-й минуте) и Анатолий Бышовец (82-я минут). Видео той встречи, к сожалению, не сохранилось, зато есть небольшой клип, иллюстрирующий атмосферу на стадионе и возле него.

На товарищеский матч в Ленинграде пришло в тот майский день 100 тысяч зрителей. В эту цифру сейчас трудно поверить, но в те годы люди действительно намного меньше сидели дома, да и сборная была не чета сегодняшней. Годом ранее команда с Львом Яшином в составе дошла до полуфинала чемпионата мира в Англии.

Сборные СССР и Мексики на рубеже 1960-70-х годов встречались очень часто. С 1967 по 1972 год команды провели девять матчей. Семь из них — товарищеские, шесть завершились со счетом 0:0. Еще в одном — на Олимпиаде-1972 в Мюнхене — советские футболисты победили со счетом 4:1. В 1970-м на чемпионате мира, проходившем в Мексике, команды встретились в матче открытия и в присутствии 107 тысяч зрителей на новеньком стадионе «Ацтека» скатали скучную ничью 0:0.

До распада СССР команды провели еще два товарищеских матча. В 1984-м на том же стадионе имени Кирова в Ленинграде советская команда победила со счетом 3:0. Дубль оформил нынешний спартаковский генеральный директор Сергей Родионов, отличившийся на 12-й и 79-й минутах. Еще один мяч забил Олег Протасов из «Днепра», установивший окончательный счет на 82-й минуте. В отличие от матча 1967 года на стадионе в Северной столице на этот раз присутствовало не 100, а 61 тысяча зрителей, но и это для товарищеского матча показатель, согласитесь, не самый плохой.

19 февраля 1986 года сборные СССР и Мексики встретились в дружеском матче в Мехико. Обе команды готовились к чемпионату мира, который должен был пройти в стране ацтеков спустя несколько месяцев, и выяснилось, что немного лучше готовы к турниру хозяева. Они победили со счетом 1:0 благодаря голу Агирре на 38-й минуте. На мировом первенстве звездная советская команда с Белановым, Родионовым и Блохиным в драматичном матче уступила бельгийцам в 1/8 финала со счетом 3:4. Мексиканцы дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили будущим финалистам — команде ФРГ.

В новейшей истории сборная России встречалась с Мексикой дважды: в 1992 и 1994 годах. В августе 1992-го на московском стадионе «Локомотив» россияне победили со счетом 2:0. На 61-й минуте счет с пенальти открыл Валерий Карпин, а второй мяч спустя пять минут провел Дмитрий Попов. Это был первый матч сборной России в истории. На Евро-92 команда вышла еще в качестве союзной команды СНГ.

В 1994-м году сборная России встретилась с Мексикой в рамках турне по США и снова одержала победу. Матч прошел в Окленде (штат Калифорния) и завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Павла Садырина. Хет-трик оформил Александр Бородюк, долго работавший помощником главного тренера российской сборной. Еще один мяч забил Дмитрий Радченко, сейчас работающий в академии «Зенита». За мексиканцев отличился Гарсия Аспе.

Матч 2017 года, который пройдет в субботу, 24 июня, в Казани, станет решающим для сборной России на нынешнем Кубке конфедераций. Статистика на стороне россиян, но с 1994 года сменилось не одно поколение футболистов, так что прошлые победы — история. Подопечных Станислава Черчесова устроит только победа, и чтобы ее добиться, сыграть нужно будет лучше, чем в недавнем матче с португальцами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт14:0522 июня

Попробуй повтори!

Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
00:19Сегодня

Британский теннисист Эванс признался в употреблении кокаина

06:4422 июня

Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины

23:3023 июня

Мексиканского боксера застрелили после тренировки

Спорт12:1321 июня

От Криштиану до Роналду

Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
22:3123 июня

Бывший тренер «Кубани» Петреску пожалуется на клуб в CAS

23:0721 июня

Россиянки стали чемпионками мира по баскетболу в формате «три на три»

21:4223 июня

Хоккеист «Чикаго» Панарин обменян в «Коламбус»

Спорт14:3423 июня
Томас Бах

Бахнули из МОК

Чем грозит России странное заявление Томаса Баха в New York Times
21:0823 июня

Корова прервала футбольный матч в Болгарии

20:5121 июня

Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций

19:0823 июня

Олимпийский чемпион Тищенко вышел в финал ЧЕ по боксу

Россия
Я милого узнаю по наколке
Почему россиянки ищут спутников жизни среди зэков
«Людей с такими симптомами всего четверо в мире»
Сергей Мостовщиков о любви, стойкости и третьем круге кровообращения
Власти Подмосковья рассказали об итогах роуд-шоу в Германии
Перекрывшего путь скорой помощи петербуржца будут судить за ложный донос
Аман Тулеев«Отставка для него равна смерти»
Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой
Захарова поиронизировала над вниманием Михалкова к ее декольте
Труп полтора часа провисел на мосту в Москве
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Американский полицейский выстрелил в пса и убил подростка
Пятерых посетителей турецкого аквапарка убило током
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Пекинская школа убрала камеры из мужских туалетов после скандала
Все материалы
Бывший СССР
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады
В Литве потребовали десять лет заключения для обвиненного в шпионаже россиянина
Депутаты-мужчины в парламенте Киргизии ушли с заседания по правам женщин
Лавров назвал бредом слухи о намерении России оккупировать Белоруссию
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
Азаров заявил о невозможности импичмента Порошенко
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России
В России осталось 22 миллиона бедняков
Принадлежащую россиянам трейдинговую компанию оштрафовали в Китае
Россияне увеличили платежи по картам на 31 процент
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Глава ФАС назвал позором наличие роуминга в Крыму
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
В Росалкогольрегулировании подтвердили готовность контролировать рынок табака
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Российские военные отметили необходимость создания легкого «летающего радара»
В США опубликовали фото сближения Су-27 с американским самолетом-разведчиком
В Петербурге покажут морскую версию зенитного комплекса «Панцирь»
В московском ресторане задержали авторитета Ткача Няганьского
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Показан геймплей Beyond Good & Evil 2
В Польше создали «беспилотную картошку»
Назван эффективный способ избавиться от усталости
«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине
Все материалы
Спорт
По Сеньке ли сомбреро
Гол Карпина и другие памятные моменты противостояния с Мексикой
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
Томас БахБахнули из МОК
Чем грозит России странное заявление Томаса Баха в New York Times
Британский теннисист Эванс признался в употреблении кокаина
Мексиканского боксера застрелили после тренировки
Бывший тренер «Кубани» Петреску пожалуется на клуб в CAS
Хоккеист «Чикаго» Панарин обменян в «Коламбус»
Все материалы
Культура
Автобот короля Артура
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Мути много не бывает
Лучшие кадры церемонии открытия ММКФ-2017
Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера
Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа
Алексиевич обрадовалась предложенным пранкерами орденам России и Украины
Дом Наркомфина начнут восстанавливать в этом году
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Россия — пьяная душа
Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube
Роскомнадзор обвинил Павла Дурова в потворстве террористам
Автор странных вирусных роликов вернулся спустя четыре года с новым творением
Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Павел Дуров ответил на обвинения в нейтральном отношении к террористам
Все материалы
Ценности
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду
Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес
СМИ назвали Ким Кардашьян новой владелицей часов Жаклин Кеннеди
Бьюти-директор Estee Lauder назвала необходимую каждой женщине косметику
Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс
Все материалы
Путешествия
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе
Итальянский аэропорт изменил правила безопасности из-за соуса песто
Airbnb запустит новый проект для VIP-туристов
Названы лучшие неизвестные направления Европы для бюджетного отдыха
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Индийскую деревню назвали в честь Трампа ради выгребных ям
Все материалы
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Русская рулетка
Как спланировать гонку в 24 часах Ле-Мана и почему эти планы могут не сработать
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Kia представила новый Rio для России
Названы самые «иномарочные» города-миллионники
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы