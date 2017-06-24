По Сеньке ли сомбреро

Матчи между сборными Мексики и России по футболу — событие нечастое. В последний раз команды играли в 1994-м, а в официальном матче — в 1972-м, на Олимпийских играх в Мюнхене. В преддверии решающего поединка для команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций «Лента.ру» вспомнила самые памятные моменты очных матчей отечественной и мексиканской команд.

Впервые сборные встретились в 1967 году. Товарищеский матч прошел в Ленинграде, на стадионе имени Кирова и завершился победой советской команды со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: отличились Игорь Численко (на 70-й минуте) и Анатолий Бышовец (82-я минут). Видео той встречи, к сожалению, не сохранилось, зато есть небольшой клип, иллюстрирующий атмосферу на стадионе и возле него.

На товарищеский матч в Ленинграде пришло в тот майский день 100 тысяч зрителей. В эту цифру сейчас трудно поверить, но в те годы люди действительно намного меньше сидели дома, да и сборная была не чета сегодняшней. Годом ранее команда с Львом Яшином в составе дошла до полуфинала чемпионата мира в Англии.

Сборные СССР и Мексики на рубеже 1960-70-х годов встречались очень часто. С 1967 по 1972 год команды провели девять матчей. Семь из них — товарищеские, шесть завершились со счетом 0:0. Еще в одном — на Олимпиаде-1972 в Мюнхене — советские футболисты победили со счетом 4:1. В 1970-м на чемпионате мира, проходившем в Мексике, команды встретились в матче открытия и в присутствии 107 тысяч зрителей на новеньком стадионе «Ацтека» скатали скучную ничью 0:0.

До распада СССР команды провели еще два товарищеских матча. В 1984-м на том же стадионе имени Кирова в Ленинграде советская команда победила со счетом 3:0. Дубль оформил нынешний спартаковский генеральный директор Сергей Родионов, отличившийся на 12-й и 79-й минутах. Еще один мяч забил Олег Протасов из «Днепра», установивший окончательный счет на 82-й минуте. В отличие от матча 1967 года на стадионе в Северной столице на этот раз присутствовало не 100, а 61 тысяча зрителей, но и это для товарищеского матча показатель, согласитесь, не самый плохой.

19 февраля 1986 года сборные СССР и Мексики встретились в дружеском матче в Мехико. Обе команды готовились к чемпионату мира, который должен был пройти в стране ацтеков спустя несколько месяцев, и выяснилось, что немного лучше готовы к турниру хозяева. Они победили со счетом 1:0 благодаря голу Агирре на 38-й минуте. На мировом первенстве звездная советская команда с Белановым, Родионовым и Блохиным в драматичном матче уступила бельгийцам в 1/8 финала со счетом 3:4. Мексиканцы дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили будущим финалистам — команде ФРГ.

В новейшей истории сборная России встречалась с Мексикой дважды: в 1992 и 1994 годах. В августе 1992-го на московском стадионе «Локомотив» россияне победили со счетом 2:0. На 61-й минуте счет с пенальти открыл Валерий Карпин, а второй мяч спустя пять минут провел Дмитрий Попов. Это был первый матч сборной России в истории. На Евро-92 команда вышла еще в качестве союзной команды СНГ.

В 1994-м году сборная России встретилась с Мексикой в рамках турне по США и снова одержала победу. Матч прошел в Окленде (штат Калифорния) и завершился со счетом 4:1 в пользу подопечных Павла Садырина. Хет-трик оформил Александр Бородюк, долго работавший помощником главного тренера российской сборной. Еще один мяч забил Дмитрий Радченко, сейчас работающий в академии «Зенита». За мексиканцев отличился Гарсия Аспе.

Матч 2017 года, который пройдет в субботу, 24 июня, в Казани, станет решающим для сборной России на нынешнем Кубке конфедераций. Статистика на стороне россиян, но с 1994 года сменилось не одно поколение футболистов, так что прошлые победы — история. Подопечных Станислава Черчесова устроит только победа, и чтобы ее добиться, сыграть нужно будет лучше, чем в недавнем матче с португальцами.