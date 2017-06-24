Мутко посоветовал не надеяться на появление инопланетян в сборной России

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер Виталий Мутко заявил, что игроки национальной сборной могут ошибаться, однако болельщики должны поддерживать их. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует [Александр] Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах», — заявил Мутко, отметив, что болельщики должны поддержать национальную сборную, потому что другой у них нет.

Материалы по теме По Сеньке ли сомбреро Гол Карпина и другие памятные моменты противостояния с Мексикой

«Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом», — подчеркнул чиновник.

24 июня в Казани сборная России встретится с командой Мексики в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций. Начало запланировано на 18:00, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Россиян для выхода из группы устроит только победа, мексиканцам достаточно сыграть вничью.

Российская сборная занимает третью строчку в группе А, в двух матчах набрав три очка. Первое место делят команды Мексики и Португалии с четырьмя баллами. Новая Зеландия замыкает квартет с нулем очков.