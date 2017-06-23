Обещавшая секс-марафон Кокорину порноактриса предложила пари игрокам сборной

Российская порноактриса Алина Еременко пообещала заняться сексом со всеми футболистами сборной России одновременно, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций. Об этом сообщает Sports.ru.

«Парни, есть смысл очень постараться», — заявила Еременко.

Сборной России осталось провести на Кубке конфедераций последний матч группового этапа. 24 июня команда Станислава Черчесова встретится с мексиканцами. Для выхода в полуфинал россиянам нужна только победа, Мексику устроит ничья. В преддверии решающего матча мексиканцы потеряли защитника Карлос Сальседо. Футболист получил травму и не сможет выступить на турнире.

В апреле 2015-го Еременко пообещала провести секс-марафон с футболистом московского «Динамо» Александром Кокориным, если тот забьет пять мячей до конца чемпионата России. Форвард с поставленной задачей не справился.

Уроженка Комсомольска-на-Амуре снялась более чем в 500 видео под псевдонимом Henessy. По ее словам, Еременко завершила карьеру порноактрисы в 2014 году.