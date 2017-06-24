Тренер «Спартака» пожелал вылета сборной России с Кубка конфедераций

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не желает выхода сборной России из группы на Кубке конфедераций. Слова специалиста приводит сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

«Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы россияне покинули турнир, тогда мои футболисты вернутся в состав команды. Но я являюсь частью российского футбола, поэтому считаю, что вылет команды с турнира повредит всем болельщикам. Если национальная сборная побеждает, это идет во благо футболу», — рассказал Каррера.

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На Кубке конфедераций сборная России выступает в группе А. После двух матчей подопечные Станислава Черчесова занимают третье место, набрав три очка. 24 июня россияне сыграют с мексиканцами, которые лидируют в группе с четырьмя баллами. В этой встрече сборную России устроит только победа, Мексике достаточно сыграть вничью. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало запланировано на 18:00.

В сборной России числятся пятеро игроков «Спартака»: защитники Георгий Джикия и Илья Кутепов, полузащитники Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.