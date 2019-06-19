Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера

В Японском море на дайвера напал осьминог. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mirror.

На снятых очевидцем кадрах видно, как крупный осьминог обвивает аквалангиста своими щупальцами. Мужчина пытается избавиться от животного, но оно продолжает цепляться за его ногу. Наконец ему удается сбросить осьминога, и моллюск прячется в камнях.

Осьминоги обитают во всех тропических и субтропических морях и океанах, в том числе у тихоокеанского побережья США, у берегов Британской Колумбии, Аляски, России, Японии и Корейского полуострова. Обычно они избегают контактов с людьми.

Ранее сообщалось, что в Италии аквалангист выпрыгнул из воды с присосавшимся к спине осьминогом. Двоим мужчинам потребовалось почти три минуты, чтобы отцепить животное и выпустить его в море.

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