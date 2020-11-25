«Чудовище» с длинными черными щупальцами выползло из богомола и попало на видео

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На платформе Reddit появилось видео, на котором неизвестное «чудовище» с длинными черными щупальцами выползло из мертвого богомола. Ролик собрал более 24 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев.

«Лучшей вызывайте "Людей в черном"», — подписано видео. На кадрах видно, как мужчина надавливает на желудок мертвого богомола тупой стороной пилы. Через несколько секунд изо рта насекомого появляется множество тонких и длинных щупальцев.

«Это волосатики. Эти паразиты довольно часто живут в насекомых. Но теперь, когда их арендодатель мертв, они пытаются сбежать и найти себе новое и безопасное жилище», — заявил пользователь с ником ProductivityCanSuckI. Его комментарий получил более 11 тысяч лайков. «Во многом богомол умер по их вине», — отметил другой юзер.

«Получается, теперь эти довольные засранцы будут ползать по округе и искать себе нового хозяина? Или они просто умрут на открытом воздухе?» — обеспокоился комментатор с ником Alexexec. Сотни других пользователей поддержали его сообщение лайком.

Взрослые волосатики, как правило, вырастают до 30-40 сантиметров в длину, однако встречаются особи длиной до двух метров. При этом их толщина не превышает пяти миллиметров. Личинки волосатиков паразитируют на ракообразных и насекомых, в том числе на тараканах и богомолах.