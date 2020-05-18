Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака

Рыбак из Нидерландов обнаружил в озере редкого паразита рыб огромных размеров. Об этом сообщает Daily Star.

Томас ван дер Эс (Thomas van der Es) рыбачил на озере в национальном парке Блисбох и заметил чаек, которые кружили над одной точкой озера, как будто выслеживая добычу. Вскоре мужчина увидел, что оттуда на мелководье выплыло гигантское существо, напоминающее угря. Он никогда прежде не видел подобных животных, поэтому сфотографировал его и отправил снимок в организацию, занимающуюся изучением рептилий, амфибий и рыб.

Ученые сообщили, что рыбак обнаружил редкого паразита — морскую миногу. Ван дер Эс заявил, что люди видят этих рыб раз в 10-20 лет. У миног сотни острых зубов, которыми они впиваются в рыб и высасывают из них кровь, пока те не умрут.

Ван дер Эс предположил, что существо приплыло из моря и направлялось к реке, чтобы отложить там икру.

Ранее сообщалось о редких моллюсках — голубых драконах, которые выплыли на берег моря в американском штате Техас и удивили местных жителей. Посетители пляжа опубликовали фотографии этих уникальных существ в соцсетях.

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