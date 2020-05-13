Редкие голубые драконы удивили посетителей пляжа

Редкие моллюски — голубые драконы выплыли на берег национального пляжа Падре Айленд в американском штате Техас. Об этом сообщает издание The Independent.

Посетители пляжа заметили голубых драконов и опубликовали фотографии уникальных созданий в соцсетях. Голубые драконы — разновидность моллюсков очень маленького размера. Обычно они достигают всего трех сантиметров.

Морские создания получают свой ярко синий цвет из-за того, что питаются медузами — португальскими военными корабликами и порпитами — животными, похожими на медуз.

Голубые драконы могут концентрировать стрекательные клетки своей добычи в «пальцах» и использовать их самостоятельно. При этом, они могут ужалить даже сильнее, чем португальский военный кораблик.

Одним из нашедших их на пляже стал семилетний Хантер Лейн (Hunter Lane) из города Меса, штат Аризона, чья семья отдыхала в этом месте. «Хантер любит морских созданий и сначала думал, что нашел порпиту», — сказал отец Хантера Трей Лейн (Trey Lane).

Мать Хантера Лия Лейн (Leah Lane) сказала, что семья нашла четырех голубых драконов за один день, но к счастью, никто не пострадал. «Хантер очень хотел потрогать их. Я его не виню, я тоже хотела: они выглядят очень мягкими. Но мы решили, что поскольку не знаем, что это, их лучше не трогать», — сказала она.

Представитель парка Джейми Кеннеди (Jamie Kennedy) сказал, что появление голубых драконов на этом берегу участилось.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, на побережье вымыло загадочное существо. У него длинный хвост, покрытый шипами, напоминающими зубы, а по всему телу расположены небольшие круглые наросты.

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