Загадочное существо с желтым отростком озадачило рыбачку

Жительница австралийского штата Квинсленд обнаружила во время рыбалки в Мортон-Бей загадочное существо c желтым отростком. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 29 апреля, она опубликовала в Facebook фотографии похожего на червя склизкого создания с ярко-желтым отростком на конце. «Что это? Кто-нибудь знает?» — спросила озадаченная рыбачка.

Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые из них предположили, что существо опасно и может ужалить. Другие начали шутить над странным созданием. «Очевидно, это кукуруза, прикрепленная к сосновой шишке», — написал один из юзеров. Другой объявил, что это «длинное желтоплавниковоносое что-то там».

Позже автор поста сообщила, что вероятнее всего, это щетинконогий червь. В то же время профессор-океанолог Стивен Смит (Stephen Smith) предположил, что это морское перо. «Они в той же группе животных, что и коралловые полипы. У них в щупальцах есть жалящие клетки, но обычно они очень слабые и не проникают через кожу», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что пользователей соцсетей озадачило видео с загадочным черным существом, которое многие из них сравнили с Веномом из комиксов Marvel. Комментаторы пришли к консенсусу, что это немертина — один из длиннейших червей в мире.

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