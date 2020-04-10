Загадочное черное существо озадачило пользователей соцсетей

Пользователей соцсетей озадачило видео с загадочным черным существом. На ролик обратило внимание издание NDTV.

На записи, опубликованной пользователем Twitter @sunnyarkade, виден камень, на котором шевелится загадочная черная масса. Один из очевидцев ткнул в нее ножом. «Кто-нибудь знает, что это?» — спросил автор видео.

Ролик быстро стал вирусным и набрал более 19,5 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Многие пользователи сравнили создание с Веномом из вселенной Марвел. «Мы уже прошли через многое, нам не нужны инопланетные симбиоты», — написал один из них. «Я уверен, наши новые повелители не оценят, что ты так тыкаешь ножом в этого милого щеночка», — пошутил другой.

Некоторые пользователи задавались вопросом, что на самом деле представляет собой это существо. Комментаторы пришли к консенсусу, что это немертина — один из длиннейших червей в мире. Его длина может достигать 55 метров. Немертины выделяют токсичную слизь, которая может парализовать противника.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Мортон, графство Мерсисайд, нашла на пляже Уэст-Кирби тушу неизвестного существа без головы. Женщина отметила, что регулярно гуляет с собакой в этом месте, и никогда не видела ничего подобного.

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