Загадочное существо с острыми зубами и носом дельфина вынесло из глубин океана

На берег мексиканского полуострова Пунта Мита, штат Найарит, вынесло неопознанное морское существо с острыми зубами, носом дельфина и вытянутым туловищем. Об этом сообщает местный новостной портал Tribuna de la Bahía.

Загадочное существо обнаружила компания местных жителей во время прогулки по побережью. Очевидцы приняли его за мертвого дельфина, пока не рассмотрели существо поближе. Поскольку у подводного обитателя не было глаз, местные жители решили, что его выбросило из глубин океана. Позже несколько рыбаков безуспешно пытались выяснить, что это за существо.

Рыболовы лишь упомянули, что в водах мексиканского города Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, есть впадина глубиной в несколько километров. По их версии, именно она и могла стать местом обитания неопознанного существа. Местные СМИ подтвердили, что на данный момент никому не удалось распознать необычное животное.

Ранее в феврале сообщалось, что на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Местный житель сообщил о находке спустя несколько часов после шторма «Сиара», который прошел в Великобритании. Некоторые юзеры пошутили, что на побережье вынесло Лох-несское чудовище.

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