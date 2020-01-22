Огромную неопознанную тушу вынесло к берегам Англии

В Великобритании обнаружили тушу огромного неопознанного животного, которую вынесло на берег приливом. Об этом сообщает издание Daily Star.

Светлую глыбу размером с автомобиль заметил 42-летний житель английского города Ярмут Тим Картер (Tim Carter), который гулял с собакой по побережью пролива Те-Солент на севере Ла-Манша. «Сначала я подумал, что это сгусток пальмового масла, — рассказывает он. — Но потом присмотрелся и понял, что это какая-то органическая материя или что-то в этом роде. У нее была эдакая волокнистая текстура. Никогда не встречал ничего похожего».

Картер отправил фотографию находки экспертам, чтобы выяснить, что это такое. Вероятнее всего, ему попался глобстер — фрагмент туши крупного морского животного, например, акулы или кита, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения.

В октябре прошлого года сообщалось о загадочном морском существе, которое озадачило жителей Англии. Местный жители опубликовал его фото в группе в Facebook, и пользователи сети предположили, что это мог быть угорь, кишечник кита или же инопланетянин.

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