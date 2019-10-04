Загадочное трехметровое существо поставило пользователей сети в тупик

На пляже Вулакомб английского района Норт-Девон нашли загадочное морское существо, поставившее местных жителей в тупик. Об этом сообщает газета The Cornishman.

28 сентября Ричард Уолден (Richard Walden) гулял по пляжу и наткнулся на необычное существо. Он опубликовал фотографии находки в Facebook-группе A Place in North Devon с вопросом: «У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог».

Вопрос Уолдена озадачил пользователей сети. Юзеры предположили, что это мог быть угорь, кишечник кита или даже инопланетянин.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании обнаружила необычное существо у себя во дворе. «Оно выглядит так, будто его наполовину съели, и оно упало с неба. Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, оно начинает ползать. Никогда не видела ничего похожего. Его внутренности торчат наружу, но оно все еще двигается», — отметила британка.

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