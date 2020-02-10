На пляже нашли загадочное безглазое существо с большими зубами

На пляже возле американского города Чарлстон, штат Южная Каролина, найдены останки безглазого существа с большими зубами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Загадочное животное заметила 25-летняя Эрика Константайн (Erika Constantine), когда выгуливала собаку в парке. «Я честно не знаю, что это было, — признается она. — Величиной с небольшую собаку, но вся ее структура говорит о том, что это определенно не собака. Я живу тут лет пять и никогда не встречала ничего подобного».

Девушка сфотографировала находку и выложила снимки в соцсети. «Я думала, кто-нибудь скажет что-то вроде "похоже на тюленя", и вопрос будет закрыт, но это существо многих сбило с толку», — говорит она. Кто-то предположил, что на пляже лежала мертвая игуана, другие настаивали, что это останки рыси. Полицейские разглядели в них опоссума.

Эрика предполагает, что на берег могло выбросить мертвую обезьяну с острова Моргана, который располагается в 65 километрах от Чарлстона. В 1979 году пуэрториканский приматологический центр поселил там 1,4 тысячи макак-резусов. За сорок лет их популяция увеличилась в 2,5 раза. Людям запрещено посещать остров Моргана.

В начале февраля сообщалось, что водитель из американского города Чарлстон снял на видео странное существо, которое заползло в его автомобиль. По его словам, оно было плоским, мохнатым и передвигалось на шести ногах.

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