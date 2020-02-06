Опасное существо с мохнатыми ногами напугало водителя

Водитель из американского города Чарлстон, штат Южная Каролина, снял на видео странное существо, которое заползло в его автомобиль. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам 50-летнего Томми Хортмана (Tommy Hortman), существо было плоским, мохнатым и передвигалось на шести ногах. «Оно выглядело как что-то инопланетное, — утверждает он. — Похоже на гибрид кальмара и омара из пластилинового мультфильма. Такое медленное и неуклюжее. Представление не имею, что это было».

Энтомолог Эрик Дей (Eric Day) узнал на видео личинку Phobetron pithecium — редкой бабочки, которая встречается в Северной Америке. По его мнению, она может быть опасна для людей. «Я бы не стал прикасаться к этой личинке, — признался он. — Реакция бывает разной, но у большинства она вызывает как минимум красноватую сыпь. У меня после прикосновения появилось что-то вроде волдыря».

В 2018 году сообщалось, что жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее очень большую личинку мухи-журчалки. По ее оценке, его длина составляла около 13 сантиметров.

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