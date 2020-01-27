Ферму запретили ради спасения фей, Синих людей и водных элементалей

Совет шотландского округа Хайленд рассмотрел опасность лососевой фермы для морских фей. Об этом сообщает издание The Scotsman.

Компания Organic Sea Harvest с 2018 года планировала построить ферму для разведения лосося на шотландском острове Скай. Против открытия фермы возражали местные жители, опасавшиеся, что она отпугнет туристов. К ним присоединился ряд рыбацких ассоциаций, озабоченных безопасностью местных рыбаков.

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Самый необычный аргумент против фермы выдвинула организация «Друзья фей Эйли Флодигарри». Ее сторонники заявили, что разведение лосося повредит морским феям и другим волшебным существам, которые водятся в тех местах, в том числе морским духам, которых они называют Синими людьми Норт-Минча, а также местным тюленям, под видом которых скрываются водные элементали.

Согласно письму, направленному в совет округа, у берегов острова встречаются ашраи — морские феи из английского фольклора, похожие на русалок. Раз в сто лет они поднимаются из морских глубин и купаются в лунном свете. Клетки с лососем могут привлечь их раньше времени, и тогда они растают под солнечными лучами.

Сотрудникам фермы также грозит опасность: согласно письму, феи могут посулить им золото и самоцветы и завлечь в глубочайшие места океана.

После шестичасового обсуждения совет округа Хайленд решил отвергнуть предложение Organic Sea Harvest о строительстве фермы для разведения лосося.

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