Учителя вызвали экзорциста для изгнания злых духов из школьниц

Видео: newsflare.com

В Индии школьные учителя пригласили экзорциста, чтобы изгнать злых духов из нескольких учениц. Видео произошедшего появилось на ресурсе Newsflare.

Ролик был снят в субботу, 7 декабря, в одной из школ индийского городе Раягада, штат Одиша (Орисса). Учителя утверждают, что три девочки — ученицы седьмого и восьмого классов — неожиданно впали в истерику. Школьницы якобы не могли перестать плакать и танцевать.

Учителя выяснили, что девочки играли на перемене под бенгальским фикусом — согласно индийским верованиям, на этих деревьях могут водиться злые духи. Администрация решила вызвать шамана-экзорциста, чтобы изгнать духов из школьниц. Тот провел ритуал, и девочки успокоились. После этого учителя позвонили родителям учениц и отправили детей домой.

Через несколько минут две другие девочки, также игравшие под фикусом, начали вести себя странно. Учителя вызвали другого экзорциста, однако он не смог помочь. После ритуала ученицы потеряли сознание, их доставили в больницу. Сообщается, что через некоторое время им стало лучше.

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