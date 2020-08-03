Подконтрольных грибу-паразиту цикад-зомби снова заметили на полях

Американские ученые объявили о возвращении «цикад-зомби», меняющих свое поведение из-за паразитического гриба. Об этом сообщает CBS News.

Исследователи из Университета Западной Виргинии заметили, что на полях штата появляются периодические цикады (так называют насекомых с 13- и 17-летним жизненным циклом), которые ведут себя очень странно. Впервые на нетипичное поведение представителей этого вида обратили внимание в 2019 году.

Цикады появляются на поверхности земли раз в 13 или 17 лет, чтобы оставить потомство. Подконтрольные паразиту цикады мужского пола начинали поднимать крылья и щелкать ими — обычно так ведут себя самки, чтобы привлечь самцов. В итоге к ним подлетали другие самцы, пытались с ними спариться и заражались.

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Ученые объясняют странное поведение цикад воздействием на них гриба Massospora cicadina. В нем содержатся изменяющие сознание вещества, в том числе псилоцибин, который имеется в галлюциногенных грибах. Исследователи сравнили процесс заражения цикады грибом со сценой из фильма ужасов: споры разъедают гениталии цикад, их заднюю часть и брюшную полость. Таким образом, если с зараженным попытается спариться другое насекомое, на его тельце тоже попадают споры.

Исследователи не уверены, в какой момент жизненного цикла происходит первичное заражение цикад спорами. Возможно, это случается, пока насекомое еще находится под землей.

Ученые утверждают, что «цикады-зомби» не представляют опасности для человека, однако планируют тщательно изучить патоген, чтобы понять, может ли он мутировать и заражать другие виды насекомых.

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