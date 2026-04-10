Мир
20:17, 10 апреля 2026Мир

Сын Байдена влез в долги и сбежал из страны

Daily Mail: Хантер Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Сын экс-президента США Хантер Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из страны. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебный документ.

По данным издания, на сына Байдена подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP.

Компания в иске утверждает, что Хантер Байден не оплатил счета на сумму, «значительно превышающую 50 000 долларов». Сам Хантер в прошлом году признавался, что у него «долг в 17 миллионов долларов».

В документе, полученном Daily Mail, говорится, что «мистер Байден проживает за границей» и он «не может себе позволить» погасить задолженность.

Ранее Хантер Байден назвал главными провалами отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана.

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Россиянам подсказали способ избавиться от запоров за три простых шага

    Букмекеры оценили вероятность появления команды Хайкина в полуфинале ЧМ-2026

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    Все новости
