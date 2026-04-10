Сын Байдена влез в долги и сбежал из страны

Daily Mail: Хантер Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из США

Сын экс-президента США Хантер Байден взял в долг 17 миллионов долларов и уехал из страны. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебный документ.

По данным издания, на сына Байдена подали в суд его бывшие адвокаты из юридической фирмы Winston & Strawn LLP.

Компания в иске утверждает, что Хантер Байден не оплатил счета на сумму, «значительно превышающую 50 000 долларов». Сам Хантер в прошлом году признавался, что у него «долг в 17 миллионов долларов».

В документе, полученном Daily Mail, говорится, что «мистер Байден проживает за границей» и он «не может себе позволить» погасить задолженность.

Ранее Хантер Байден назвал главными провалами отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана.