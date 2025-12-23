Сын Байдена назвал два главных провала своего отца

Сын Байдена назвал провалами отца миграционную политику и выход из Афганистана

Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал главными провалами отца неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана. Фрагменты его интервью приводит газета New York Post.

«Мы не хотим, чтобы иммигранты, прибывающие сюда нелегально, истощали наши ресурсы и получали приоритет над людьми, которые являются настоящими героями, которые все еще восстанавливаются после 20 лет бесконечной войны, или над кем-либо еще в нашем обществе», — заявил сын экс-президента США.

По словам Хантера Байдена, поспешный выход войск из Афганистана также был «очевидным провалом» ушедшей администрации. «Я могу винить в этом его генералов, я могу винить других людей за то, как мы это сделали, но мой отец всегда знал, что ответственность лежит на нем», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за крупные расходы на помощь Украине. «Он тратил деньги, как дурак», — сказал американский лидер.