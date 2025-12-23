Трамп назвал Байдена дураком из-за Украины

Трамп назвал Байдена дураком за передачу Украине $350 млрд

Президент США Дональд Трамп прошелся по своему предшественнику Джо Байдену за крупные расходы на помощь Украине. Об этом он заявил в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Байден передал [Украине] 350 миллиардов долларов, и кто знает, что с ними произошло. Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал 350 миллиардов наличными и в виде вооружений», — сказал он.

По его словам, теперь США продают странам НАТО самолеты и ракеты за полную стоимость, при этом Вашингтон заставил членов альянса повысить расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. «В это до сих пор никто не может поверить», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп поиздевался над Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.