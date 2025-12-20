Трамп поиздевался на Байденом

Трамп пошутил, что Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота

Президент США Дональд Трамп поиронизировал над когнитивными способностями своего предшественника Джо Байдена. На эту тему он высказался на выступлении перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, если бы во время прохождения когнитивного теста Байдену показали изображения льва, жирафа, рыбы и бегемота, попросив сказать, кто их из них жираф, тот затруднился бы ответить.

«То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — сказал он.

При этом, как утверждает действующий американский лидер, его когнитивное состояние не меняется уже 50 лет.

Ранее Трамп заявил, что Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Глава государства возложил вину на своего предшественника за конфликт на Украине, выразив уверенность, что при нем боевые действия не начались бы.