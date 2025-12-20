Реклама

06:15, 20 декабря 2025

Трамп поиздевался на Байденом

Трамп пошутил, что Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / AdMedia/Starface / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп поиронизировал над когнитивными способностями своего предшественника Джо Байдена. На эту тему он высказался на выступлении перед сторонниками в штате Северная Каролина.

По словам Трампа, если бы во время прохождения когнитивного теста Байдену показали изображения льва, жирафа, рыбы и бегемота, попросив сказать, кто их из них жираф, тот затруднился бы ответить.

«То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — сказал он.

При этом, как утверждает действующий американский лидер, его когнитивное состояние не меняется уже 50 лет.

Ранее Трамп заявил, что Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Глава государства возложил вину на своего предшественника за конфликт на Украине, выразив уверенность, что при нем боевые действия не начались бы.

