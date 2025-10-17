Мир
00:50, 17 октября 2025

Трамп рассказал о глупости Байдена

Трамп заявил, что Байден развязывал войны из-за собственной глупости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его бывший лидер США Джо Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он «закончил восемь войн». «Думаете, (Джордж) Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — подчеркнул Трамп.

Политик возложил на Байдена вину за конфликт на Украине. Как рассказал республиканец, при нем в Белом доме он бы не начался.

Ранее Байден заявил, что высоко ценит работу действующего главы государства Дональда Трампа и его команды.

