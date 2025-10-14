Байден похвалил Трампа и его команду за прекращение огня в секторе Газа

Бывший президент США Джо Байден заявил, что высоко ценит работу действующего главы государства Дональда Трампа и его команды. Об этом он написал в социальной сети X.

Байден похвалил Трампа и его команду за прекращение огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что путь к этому соглашению стал непростым.

Экс-лидер США выразил радость в связи с освобождением последних 20 израильских заложников. По его мнению, Ближний Восток идет к миру, который, как надеется Байден, станет крепким.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.