«Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.

«Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента, представляете? И это соглашение будет действовать», — сказал Трамп, подписывая итоговый документ. По словам американского лидера, там подробно «изложено множество правил, положений и других аспектов» касательно урегулирования. Политик вместе с тем приветствовал «рассвет нового Ближнего Востока».

Они всегда говорят, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось Дональд Трамп президент США

ХАМАС освободил последних заложников из Газы

Ранее 13 октября радикальное палестинское движение ХАМАС в рамках мирной сделки с Израилем освободило последнюю группу заложников, которые ранее на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В рамках второго этапа освобождения заложников было передано 13 человек. Освобожденные будут переданы представителям Международного комитета Красного Креста. После проверки их доставят на военную базу в Израиле, а при необходимости — в медучреждения. Израильское СМИ Haaretz также публиковало фото уроженца Донбасса Максима Харкина, освобожденного из плена.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Трамп называл завершение войны в Газе «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал».

В России высказались о плане Трампа по Газе

План президента США по урегулированию в секторе Газа — это лучшее, что есть «на столе», хотя это не позволяет окончательно решить палестинскую проблему, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается», — высказался дипломат.

По его словам, в настоящий момент необходимо как можно скорее остановить кровопролитие и разрешить тяжелейший гуманитарный кризис в палестинском анклаве.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев между тем считает, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться до создания Государства Палестина. Политик хотя и приветствовал освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, отметил, что это ничего не изменит.