Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

Медведев: Конфликт в секторе Газа продолжится до создания государства Палестина

Конфликт в секторе Газа будет продолжаться до создания государства Палестина. Условие наступления мира назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик приветствовал освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, однако выразил мнение, что это ничего не изменит. «Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.

Ранее боевики ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем освободили последнюю группу заложников, которые на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа. Сообщается, что представителям Международного комитета Красного Креста передано 13 человек.

О том, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа не позволяет окончательно решить палестинскую проблему, говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако он назвал его лучшим из того, что есть «на столе».