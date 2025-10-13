Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 13 октября 2025Россия

Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

Медведев: Конфликт в секторе Газа продолжится до создания государства Палестина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Конфликт в секторе Газа будет продолжаться до создания государства Палестина. Условие наступления мира назвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик приветствовал освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, однако выразил мнение, что это ничего не изменит. «Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», — написал он.

Ранее боевики ХАМАС в рамках мирного соглашения с Израилем освободили последнюю группу заложников, которые на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа. Сообщается, что представителям Международного комитета Красного Креста передано 13 человек.

О том, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа не позволяет окончательно решить палестинскую проблему, говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако он назвал его лучшим из того, что есть «на столе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Уголовник за неделю обокрал девять продуктовых магазинов ради кофе и алкоголя

    Трамп прилетел в Египет на саммит по Газе

    Названы сроки появления нового двигателя у культового российского внедорожника

    Туристка плюнула в лицо полицейскому и ударила его из-за угрозы штрафа в Таиланде

    Снижение доллара до уровня конца августа объяснили

    Торговле России и Китая предсказали сокращение

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости