Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 13 октября 2025Мир

ХАМАС освободил последних заложников из Газы

ХАМАС освободил последнюю группу заложников из сектора Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Радикальное палестинское движение ХАМАС в рамках мирной сделки с Израилем освободило последнюю группу заложников, которые ранее на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в рамках второго этапа освобождения заложников было передано 13 человек. Освобожденные будут переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). После проверки их доставят на военную базу в Израиле, а при необходимости — в медицинские учреждения.

Первую группу из семи живых заложников ХАМАС передал в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). В Армии обороны Израиля сообщили, что они уже прибыли на израильскую территорию.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета по пути в Израиль назвал завершение войны в Газе «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Ожидается, что в ходе своего визита в страну президент США встретится с семьями освобожденных заложников и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    В парламент Франции внесут резолюцию о недоверии новому правительству

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости