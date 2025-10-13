ХАМАС освободил последних заложников из Газы

ХАМАС освободил последнюю группу заложников из сектора Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС в рамках мирной сделки с Израилем освободило последнюю группу заложников, которые ранее на протяжении двух лет удерживались в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в рамках второго этапа освобождения заложников было передано 13 человек. Освобожденные будут переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). После проверки их доставят на военную базу в Израиле, а при необходимости — в медицинские учреждения.

Первую группу из семи живых заложников ХАМАС передал в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). В Армии обороны Израиля сообщили, что они уже прибыли на израильскую территорию.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета по пути в Израиль назвал завершение войны в Газе «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Ожидается, что в ходе своего визита в страну президент США встретится с семьями освобожденных заложников и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.