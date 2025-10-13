Трамп назвал свое главное достижение

Трамп назвал сделку по Газе важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал

Президент США Дональд Трамп назвал сделку по урегулированию конфликта в секторе Газа «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One по пути в Израиль, передает Axios.

При этом на вопрос о том, какое послание израильскому народу он хотел бы передать в своей речи, Трамп ответил: «Любовь и мир навечно».

Отмечается, что в ходе своего визита в Израиль президент США встретится с семьями заложников и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что ему не удалось бы заключить соглашение по Газе, если бы в июне он не принял решение нанести удар по ядерным объектам Ирана.