09:28, 13 октября 2025

Трамп назвал свое главное достижение

Трамп назвал сделку по Газе важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал сделку по урегулированию конфликта в секторе Газа «важнейшим делом, в котором он когда-либо участвовал». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One по пути в Израиль, передает Axios.

При этом на вопрос о том, какое послание израильскому народу он хотел бы передать в своей речи, Трамп ответил: «Любовь и мир навечно».

Отмечается, что в ходе своего визита в Израиль президент США встретится с семьями заложников и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп заявил, что ему не удалось бы заключить соглашение по Газе, если бы в июне он не принял решение нанести удар по ядерным объектам Ирана.

