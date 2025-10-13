Трамп связал успех по Газе с одним решением

Трамп: Над сделкой по Газе висела бы темная туча, если бы не удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не удалось бы заключить соглашение по Газе, если бы в июне он не принял решение нанести удар по ядерным объектам Ирана. Его слова передает Axios.

«И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча, и люди бы не танцевали на улицах», — сказал глава Белого дома.

По мнению американского лидера, ослабление Ирана сделало радикальное палестинское движение ХАМАС более склонными к уступкам и позволило арабским и мусульманским странам объединиться для заключения соглашения по Газе.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. Сделка включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.

До этого, 22 июня, США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.