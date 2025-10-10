«Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

Прекращение огня в Газе началось в 12 часов дня по Москве 10 октября

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС вступило в силу с 12:00 по местному времени (совпадает с московским) 10 октября. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов. Однако переговорный процесс проходил со сложностями и находился под угрозой срыва даже после заявлений американского лидера о достижении мира.

Условия урегулирования

Израильская журналистка Джил Коэн раскрыла следующие условия прекращения огня в Газе:

публичное заявление Дональда Трампа о прекращении конфликта;

прекращение всех боевых действий после решения правительства Израиля. В течение 72 часов после отвода сил ЦАХАЛ устанавливается наблюдение за территорией;

освобождение всех израильских заложников в течение 72 часов после первоначального отвода ЦАХАЛ;

в ответ Израиль выпускает количество палестинских заключенных, равное числу освобожденных заложников;

для контроля за соблюдением соглашения создается рабочая группа из представителей США, Катара, Турции и Египта.

План окончательного урегулирования, опубликованный Белым домом 29 сентября, включает в себя 20 пунктов, в числе которых:

«дерадикализация Газы» (разоружение ХАМАС);

освобождение Израилем 250 заключенных и 1700 удерживаемых жителей Газы;

планомерный отвод сил ЦАХАЛ из Газы в три этапа;

формирование администрации переходного периода;

отказ Израиля от оккупации или аннексии Газы;

формирование международного совета по привлечению инвестиций, создание свободной экономической зоны.

Схема поэтапного отвода ЦАХАЛ, предложенная Белым домом. Синий — текущая линия боевого соприкосновения; желтый — линия отвода ЦАХАЛ для организации обмена заложниками; красный — линия отвода израильских войск после ввода миротворческой миссии; закрашенная область — буферная зона, за пределы которой по итогу будет выведен ЦАХАЛ Изображение: @RapidResponse47

Как на урегулирование повлияли усилия Трампа?

The Wall Street Journal (WSJ) назвало попытки Трампа урегулировать конфликт в Газе примером «перевернутой дипломатии». По мнению издания, стратегия президента США заключается в публичном объявлении о достижениях и принуждении остальных участников переговоров к самостоятельному обсуждению деталей и поиску компромиссов.

Его ставка заключается в том, что никто, включая сторонников жесткой линии с обеих сторон войны, не скажет ему «нет» и профессионалы разберутся с этим The Wall Street Journal

По данным WSJ, даже после заявлений Трампа об урегулировании противостояния технические команды пытались согласовать детали вопросов, которые сорвали предыдущие раунды переговоров. В частности, представители ХАМАС допускали отказ от переговоров в случае несогласия с условиями отвода сил ЦАХАЛ.

Как пишет Politico, переговоры о прекращении огня зашли в тупик, пока в них не вмешались спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Их появление, как отмечается, свидетельствовало о возросшем давлении со стороны Белого дома на Израиль и ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио, Белый дом, 9 октября 2025 года Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как соглашение восприняли в Израиле?

Для вступления соглашения о прекращения огня в силу условия должны были пройти через согласование Кабинетом государственной безопасности (Советом безопасности) Израиля во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. По данным израильских СМИ, Уиткофф и Кушнер посетили совещание израильских министров и приняли участие в обсуждении. Также утверждается, что представители Трампа останутся в Израиле на выходные (11-12 октября), чтобы убедиться в реализации первого этапа мирной сделки.

Официально Нетаньяху поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за участие в переговорном процессе. Израильский премьер подчеркнул, что сдержал обещание вернуть всех израильских заложников.

Мы не смогли бы сделать это без невероятной помощи президента Трампа и его команды — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Эти усилия, наряду с мужеством наших солдат, вошедших в Газу, создали военное и дипломатическое давление, которое привело к изоляции ХАМАС Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Однако, по сведениям The Jerusalem Post, в ходе переговоров об отводе войск произошла перепалка израильских чиновников, представляющих в правительстве крайне правые партии, с Уиткоффом и Кушнером. В частности, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раскритиковал спецпосланника Дональда Трампа за продвижение идеи обмена заложников на заключенных террористов в рамках мирного соглашения.

Те, кто убивал нас 7 октября, не просят прощения. Их семьи гордятся этим. Они хотят убивать евреев. Вы бы заключили мир с Гитлером? ХАМАС — это Гитлер Итамар Бен-Гвир министр национальной безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме, 29 сентября 2025 года Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Продлится ли мир на Ближнем Востоке?

Как сообщает The Times of Israel, тысячи перемещенных палестинцев отправились после достижения перемирия в сектор Газа через границу с Египтом. После открытия прибрежного коридора египетскими военными беженцы выстроились в очередь длиной не менее километра.

Мы счастливы. Даже если мы вернемся в руины без жизни, по крайней мере, это наша земля Амир Абу Ийаде палестинский беженец в комментарии агентству AFP

Палестинские беженцы возвращаются из южной части сектора Газа в центральную, 10 октября 2025 года Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Как предположил в разговоре с «Лентой.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров, наиболее вероятным сценарием переговоров в Газе станет их постепенное затухание. По его мнению, создание международной администрации Газы в соответствии с планом Дональда Трампа не поддерживается палестинцами и вряд ли будет полностью одобрено арабскими странами.

Отсутствие взаимного признания и четко установленных границ вновь закладывает основу для будущих конфликтов. (...) Раны продолжают кровоточить, и говорить о прочном мире пока невозможно Иван Бочаров программный менеджер Российского совета по международным делам

По мнению востоковеда, вопрос гарантий сохранения безопасности в случае разоружения стал ключевым для палестинского радикального движения. Эксперт указал на опасения руководства группировки из-за возможности ее полного уничтожения Израилем после освобождения заложников и сдачи оружия.