Певица Кэти Перри снялась в мини-платье российского бренда для обложки альбома

Американская певица Кэти Перри опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обложку своего нового музыкального альбома The Ones That Got The Plays.

На снимке артистка позирует в розовом мини-платье Fertility Dress с глубоким декольте от российского дизайнера Данилы Анциферова. Ее образ дополняют укладка с объемом у корней, высокий пучок и вечерний макияж с черными стрелками.

В ноябре 2025 года певица Перри озвучила причины расставания с актером Орландо Блумом в песне. В композиции исполнительница обвиняет мужчину в расставании, подчеркивая, что устала ждать, пока он изменится. «Перепробовала все лекарства», «Занизила свои ожидания», «Не так уж сложно спросить, как мой день», — говорится в треке. Предполагается, что речь идет о Блуме.