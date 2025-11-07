Культура
16:48, 7 ноября 2025

Кэти Перри озвучила причины расставания со звездой «Пиратов Карибского моря» в песне

Певица Кэти Перри в песне назвала причины расставания с актером Орландо Блумом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Певица Кэти Перри в своей новой песне назвала причины расставания с актером и звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом. На это обратило внимание издание Super.ru.

В композиции исполнительница обвиняет мужчину в расставании, подчеркивая, что устала ждать, пока он изменится. «Перепробовала все лекарства», «Занизила свои ожидания», «Не так уж сложно спросить, как мой день», — говорится в треке. Предполагается, что речь идет о Блуме.

Ранее Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально подтвердили слухи о романе, появившись вместе на публике в Париже.

