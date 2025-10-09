«Великий день». Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Детали соглашения раскрыл сам американский лидер.

Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество. «Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — пообещал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что может отправиться на Ближний Восток «к концу недели, может быть, даже в воскресенье». Он не исключил, что в рамках планируемого визита посетит в том числе сектор Газа.

ХАМАС освободит заложников в ближайшие дни

Как уточнил Трамп, соглашение по сектору Газа подразумевает отвод израильских войск к согласованным линиям. Кроме того, все заложники будут освобождены «очень скоро».

По данным газеты The Times of Israel, это произойдет в субботу, 11 октября. Комментируя заявление Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что созывает правительство, чтобы утвердить соглашение. Он также анонсировал возвращение заложников.

С Божьей помощью мы вернем их всех домой Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Он назвал договоренности дипломатическим успехом и национальной и моральной победой для Израиля.

Как позже заявил Дональд Трамп, заложники ХАМАС вернутся домой 13 октября.

План Трампа по Газе включал 20 пунктов

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Среди прочего, Трамп не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой. Вместо этого американский лидер предложил заморозить все военные операции и ввести туда международный контингент с участием арабских сил.

ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. На основании заявления, сделанного палестинским движением, Трамп счел, что ХАМАС готово к долговременному миру.

Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке

Ранее американский лидер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке. «Мы хорошо ладим с [президентом России Владимиром] Путиным, но я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко уладить», — сообщил он.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал о влиянии плана по Газе на Украину. По его словам, реализация плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа может также привести к миру на Украине.